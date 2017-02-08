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'den 'te 181 yeni konuta onay!

AA
  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 19:15 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 19:19
İsrail'den Kudüs'te 181 yeni konuta onay!
İsrail'den Kudüs'te 181 yeni konuta onay!

'in, 'teki 2 Yahudi yerleşim biriminde 181 yeni konut inşasını onayladığı bildirildi.

radyosunda yer alan haberde, Belediyesine bağlı Yerel Planlama ve İnşa Komitesinin, Kudüs'ün güney kesimindeki Gilo Yahudi yerleşim birimi ile kuzey kesimindeki Ramat Shlomo Yahudi yerleşim birimlerinde 181 yeni konut inşasını onayladığı aktarıldı.

Komite geçen haftalarda Kudüs'ün doğusunda 700'den fazla konutun inşasını da onaylamış, hükümet de Batı Şeria'da 5 bin 500 konut inşasına onay vermişti.

Uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın onaylanmasına rağmen İsrail yerleşim birimleriyle ilgili faaliyetlerine devam ediyor.

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