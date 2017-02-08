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Somali'de seçim sonuçları belli oldu

  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 20:00
Somali'de seçim sonuçları belli oldu
Somali'de seçim sonuçları belli oldu

Somali'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski Başbakan Muhammed Abdullah Fermacu kazandı.