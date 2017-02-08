'Vize yasağının uygulanmasını bir süre ertelemeliydim'

ABD İç Güvenlik Bakanı Kelly, Başkan Trump'ın vize yasağı ile ilgili olarak, "Onun uygulanmasını bir süre ertelemeliydim, böylece Kongre üyeleriyle konuşabilir ve onları hazırlayabilirdim." dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesindeki oturumda vekillerin vize yasağıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Yasağın uygulanması konusunda acele ettiklerini kabul eden Kelly, Kongreyi ve komite liderlerini yeteri kadar bilgilendirmeden uygulamaya geçilmesinin "kendi hatası" olduğunu ifade etti.

Vize yasağına ilişkin, "Uygulanmasını bir süre ertelemeliydim, böylece Kongre üyeleriyle konuşabilir ve onları hazırlayabilirdim." ifadesini kullanan Kelly, bir veya iki gün beklemenin daha doğru olacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki hafta imzaladığı kararname ile Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarına 90 günlüğüne vize yasağı getirilmiş, daha sonra Seattle'daki bir federal yargıç ülke çapında kararın uygulamasını durdurmuştu.

San Francisco'daki temyiz mahkemesine başvuran Adalet Bakanlığının başvurusunun reddedilmesinin ardından tarafların bugün temyiz mahkemesindeki duruşmada bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kararın uygulanması için hukukun izin verdiği tüm makamlara gideceklerini, yasağın ABD Yüksek Mahkemesine kadar taşınacağını ima etmişti.

Meksika sınırına duvar

Vekillerin Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarla ilgili sorularını da yanıtlayan Kelly, sınır güvenliği için bu duvarın gerekli olduğunu savunarak, "Elbette tek bir seçenek yok, ancak güneybatı sınırını bariyerle korumak en önemli alternatiflerden biridir." dedi.