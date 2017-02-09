ABD'den Rusya'ya gözdağı!

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesindeki oturumda hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörler, "ABD'nin Rusya'ya karşı daha kararlı adımlar atması gerektiği" konusunda birleşti.

Senato Dış İlişkiler Komitesindeki "ABD, Rusya ve Önümüzdeki Engeller" başlıklı oturumda eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı General Philip Breedlove ve Yeni Amerikan Stratejisi Merkezinden Julianne Smith konuşmacı olarak katıldı.

Oturuma katılan senatörlerin hemen hepsinin "mevcut koşullar devam ettiği sürece Rusya'ya yaptırımların sürmesi gerektiği" fikrini savunması dikkat çekti. Özellikle Rusya'nın Kırım'dan geri çekilmemesi halinde mevcut yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmadığını kaydeden senatörler, ABD Kongresinin Rusya konusunda çok hassas olduğunu vurguladılar.

Senatörlerin sorularını yanıtlayan Breedlove ise "Rusya'nın ekonomik sorunları olan bölgesel bir güç" olarak görülemeyeceğini belirterek, Moskova'nın tüm adımlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini savundu.

Özellikle Suriye'de Amerikan ve Rus ordusuna ait uçakların birbirine çok yakın uçtuklarını ve iki ordu arasındaki iletişim kanallarının yeterince açık olmadığını anlatan Breedlove, herhangi bir kaza ihtimaline karşı en kısa zamanda sağlıklı bir iletişimin yeniden kurulmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

"RUSYA İLE KONUŞMAYA GÜÇLÜ BİR POZİSYONDA BAŞLAMALIYIZ"

Rusya ile ABD arasında daha iyi ilişkiler kurulabileceğini ancak bunun sınırlarının belli olduğunu anlatan Breedlove, "Rusya ile konuşmaya iyi niyet ve saygıyla ancak güçlü bir pozisyonda başlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Başkan olduktan sonraki birçok açıklamasında "Rusya ile iyi ilişkiler kurulabileceğini" ve böylece "terör örgütü DEAŞ'a karşı daha etkin mücadele edilebileceğini" savunan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yaklaşımının aksine Senatodaki Demokratlar kadar çok sayıdaki Cumhuriyetçi de Moskova ile ilişkiler konusunda "temkinli" bir çizgi takip ediyor.

Birkaç gün önce Amerikan Fox News kanalına verdiği mülakatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e saygı duyduğunu belirten Trump, "Putin bir katil" şeklinde cevap veren sunucuya "Bizde de birçok katil var. Masum değiliz." demişti.

Oturumda bu sözlerin de gündeme gelmesi üzerine Maryland Senatörü Demokrat Ben Cardin, "Rusya'nın yaptıkları ile bizim ülkemizde yaşananların aynı ahlaki düzlemde kıyaslanması mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

Trump ile Putin arasında iki hafta önce gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik ilk adımın atıldığı mesajı verilmişti.