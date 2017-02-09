BM Genel Sekreteri Türkiye'ye gelecek

Guterres, 10-11 Şubat'ta Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki günlük çalışma ziyareti için yarın Türkiye'ye gelecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2017'te BM Genel Sekreterliği görevini devralan Guterres, 10-11 Şubat'ta Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek.

Türkiye ve BM arasındaki iş birliği ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınacağı ziyarette, Kıbrıs ile Ortadoğu'daki gelişmeler ve insani durum başta olmak üzere, güncel uluslararası ve bölgesel konular üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.