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BM Genel Sekreteri Türkiye'ye gelecek

AA
  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 19:02 Güncelleme Tarihi: 9.2.2017 19:05
BM Genel Sekreteri Türkiye'ye gelecek
BM Genel Sekreteri Türkiye'ye gelecek

Guterres, 10-11 Şubat'ta Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek

(BM) Genel Sekreteri , iki günlük çalışma ziyareti için yarın Türkiye'ye gelecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2017'te BM Genel Sekreterliği görevini devralan Guterres, 10-11 Şubat'ta Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek.

Türkiye ve BM arasındaki iş birliği ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınacağı ziyarette, Kıbrıs ile Ortadoğu'daki gelişmeler ve insani durum başta olmak üzere, güncel uluslararası ve bölgesel konular üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.

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