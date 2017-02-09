New York doğumlu İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD vatandaşlığından ayrıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Johnson'ın adı, ABD Hazine Bakanlığının yılda 4 kez yayımladığı "Vatandaşlıktan çıkmayı seçenler" listesinde yer aldı.

Bakanlığın bugün yayımlayacağı 5 bin 411 kişilik listesinde ön adıyla "Alexander Boris Johnson" olarak yer alan İngiliz bakanın, vatandaşlıktan geçen yıl feragat ettiği ortaya çıktı.

New York'ta doğan ve 5 yaşına kadar ABD'de yaşayan Johnson geçen yıllarda ABD vatandaşlığının getirdiği vergi yükümlülüklerinden yakınmıştı. Johnson 2014'te kuzey Londra'daki evini satması nedeniyle tahakkuk eden vergiyi kamuoyu önünde eleştirmiş ve "fahiş" diye nitelendirmişti.

İngiliz basınındaki haberlere göre, Johnson ABD vergi yetkililerinin baskısı sonucunda 50 bin ABD doları tutarındaki vergiyi ödemek zorunda kalmıştı.

Johnson, ABD vatandaşlığından çıkmasıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.

TÜRK KÖKENLİ BAKAN

Osmanlı İmparatorluğu'nda Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapmış Ali Kemal Bey'in torununun oğlu olan Johnson, 1964'te New York'ta doğdu. Johnson, İngiltere'nin prestijli koleji Eton'da, ardından da Oxford Üniversitesinde klasik diller eğitimi gördü. Times ve Daily Telegraph gazetelerinde çalışan Johnson, 2001'de Muhafazakar Partiden milletvekili oldu. Johnson, 2008-2016 yıllarında başkent Londra'nın belediye başkanlığını yaptı.

Geçen yıl yapılan referandumda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) için kampanya yürüten Johnson, referandumun ardından Theresa May'in başbakanlığında kurulan yeni hükümette dışişleri bakanı olarak atandı.