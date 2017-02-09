İsrail’de saldırı: 4 yaralı!

İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva beldesinde bir markete yapılan saldırıda 4 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davud Yıldızı Sözcüsü Yonatan Yagodovsky, Petah Tikva'da bir markete düzenlenen saldırıda 3 kişinin vurularak, bir kişinin de bıçaklanarak yaralandığını söyledi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Yagodovsky, söz konusu kişilerden 2'sinin orta derecede, 2'sinin de hafif yaralı olduğunu kaydetti.

Polis sözcülüğünden yapılan açıklamada ise olayın terör saldırısı olduğu öne sürülerek, eylemi gerçekleştirdiği şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.