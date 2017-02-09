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’de : 4 yaralı!

AA
  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 19:09
İsrail’de saldırı: 4 yaralı!
İsrail’de saldırı: 4 yaralı!

’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva beldesinde bir markete yapılan da 4 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

Acil Yardım Servisi Kızıl Davud Yıldızı Sözcüsü Yonatan Yagodovsky, Petah Tikva'da bir markete düzenlenen da 3 kişinin vurularak, bir kişinin de bıçaklanarak yaralandığını söyledi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Yagodovsky, söz konusu kişilerden 2'sinin orta derecede, 2'sinin de hafif yaralı olduğunu kaydetti.

Polis sözcülüğünden yapılan açıklamada ise olayın terör saldırısı olduğu öne sürülerek, eylemi gerçekleştirdiği şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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