Batı Şeria'da gerginlik

Nablus yakınlarındaki çatışmada bazı Filistinliler yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmada 2 kişinin gözaltına alındığı, yaralananların olduğu bildirildi.

Nablus'un güneyindeki Madama Köy Meclisi Başkanı Talat Ziyade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin köy halkının evlerine saldırması üzerine çıkan olaylara İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etmesi sonucu bazı Filistinlilerin yaralandığını, 2 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

Yaralananların Nablus'taki Rafidiya Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Nablus'un çevresinde yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.