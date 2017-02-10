Dost ateşinde 3 asker şehit

El Bab’daki ilerleyiş sürerken, Rusya savaş uçağından atılan bomba, kazaen TSK unsurlarına isabet etti. 3 asker şehit oldu. Putin, Erdoğan’ı arayarak başsağlığı diledi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın en önemli adımı olan El Bab operasyonu tüm hızıyla devam ederken, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, kazaen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını hedef aldı. TSK'dan yapılan açıklamada, konuya ilişkin şunlar kaydedildi: "Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 9 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır." Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı 24 Ağustos 2016'dan bu yana şehit düşen asker sayısı 65'e yükseldi. Rus yetkililerin olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntü ve taziye dileklerini ilettiği belirtilen kaydedilen TSK açıklamasında, "Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir" denildi. Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerisamov'un, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı arayarak, talihsiz olay nedeniyle üzüntülerini bildirdiği belirtildi.

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A TAZİYE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzüntülerini belirterek, başsağlığı dileğinde bulunduğu açıklandı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın telefon görüşmelerinde Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kapsamında askeri koordinasyonu artırma konusunda anlaşma sağladığı belirtildi. Türk Özel Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab kentinde ise DEAŞ militanları ile sıcak çatışmalar sürüyor. Akil Tepesi ve Hastane bölgesinin alınmasının ardından ilerlemeye başlayan Türk Özel Kuvvetleri ve ÖSO askerleri ile DEAŞ militanları arasındaki çatışmalar özellikle Zemzem bölgesinde yoğunlaşıyor.



44 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 170'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait toplam 256 hedef, havadan ve karadan vuruldu. Koalisyon güçlerine bağlı uçaklarca düzenlenen hava harekatlarında da 6 hedef imha edildi. Atışlar ve harekatlar sonucu 44 terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca terör örgütüne ait 66 hedefe harekat düzenlendi. Harekat ve atışlar sonucu aralarında barınma amaçlı kullanılan binalar, karargah binaları, savunma mevzilerinin bulunduğu çok sayıda hedef imha edildi.

EL BAB ŞEHİDİ BAŞBAKAN İLE AYNI MASADA YEMEK YEMİŞ



DEAŞ'IN SON ÇIRPINIŞLARI

SABAH'a konuşan Sultan Murat Tümeni saha komutanlarından Yusuf Salih, "Önceki gün başlayan operasyona tüm gücümüzle devam ediyoruz. DEAŞ'lı teröristlerin savunma hattını iyice yıprattık. Zafer çok uzakta değil. El Bab'ı kısa sürede temizleyeceğiz. DEAŞ militanları kentin her noktasına bombalı tuzaklar ve mayın döşemiş durumda. Her tarafta tüneller var. Kaybedilen bölgeleri almak için ve DEAŞ'lılar arasında motivasyonu yüksek tutmak için sürekli intihar saldırıları düzenliyorlar" dedi.