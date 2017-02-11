İngiltere'de sahile vuran çantalardan kokain çıktı

İngiltere Ulusal Suç Ajansından (NCA) yapılan açıklamada, ülkenin doğu kıyısındaki Norfolk'ta sahile vuran çantalarda, 50 milyon sterlin değerinde 360 kilogram kokain bulunduğu bildirildi.

Kentin Hopton Bölgesi'nde sahilde birkaç çanta bulan bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen emniyet birimlerinin yaptıkları incelemede, çantalarda kokain olduğunu tespit ettiği ifade edildi. Araştırmayı genişleten emniyet birimlerinin bugün de kentin Caister Bölgesi'nde yine sahile vuran kokain dolu paketlere ulaştığı kaydedildi.

Çantaların sahile nasıl ulaştığı sorusuna cevap arayan NCA ekiplerinin soruşturmayı Norfolk polisi, sınır gücü emniyeti ve sahil koruma birimleriyle iş birliği halinde sürdürdüğü açıklandı.

Geçen yıl İrlanda'nın batı sahilinde bulunan bir kapsülden de yaklaşık 4 milyon 500 bin sterlin değerinde kokain çıkmıştı. 2008'de de İngiltere'nin güney batı ucundaki Cornwall kentinin sahillerine toplam değeri 7 milyon sterlini bulan bir dizi paket vurmuştu.

İngiliz güvenlik birimlerinin bugüne kadar tek seferde ele geçirdiği en büyük kokain miktarı ise 3 ton olmuştu.

2015 yılında İskoçya açıklarındaki "MV Hamal" adlı teknede ele geçirilen 500 milyon sterlinlik kokainle bağlantılı olarak 2 Türk uyruklu yakalanmış ve 20 yıl hapse mahkum edilmişti.