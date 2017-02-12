AB’den Washington’a tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD yönetimine AB'nin içişlerine karışmaması uyarısında bulundu. Washington temasları kapsamında Trump'ın yönetimi ile görüşen Mogherini, "Tüm mesajlar iyiydi ancak bazı konularda farkı görüşte değilmişiz gibi davranmayacağım. Avrupa'nın bir gururu var. Amerika'ya minnettarız, özgürlüğümüzü, demokrasilerimizi, ekonomilerimizi birlikte inşa ettik ancak büyüdük artık. ABD'nin iç politikalarına dair yorum yapmak ne benim ne başka bir Avrupalının işi. Aynısı ABD için de geçerlidir. İçişlere müdahale olmamalı" dedi.