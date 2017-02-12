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'den 'ye tepki!

AA
  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 18:45 Güncelleme Tarihi: 12.2.2017 19:00
İngiltere'den Kuzey Kore'ye tepki!
İngiltere'den Kuzey Kore'ye tepki!

, 'nin Kusong şehri yakınlarından orta seviye balistik ni kınadı.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson, 'nin ne ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında Johnson, "Kuzey Kore'nin en son gerçekleştirdiği füze atışını kınıyorum. İngiltere, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bu tehdide karşı güçlü bir yanıt vermek için müttefikleriyle çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

ABD Stratejik Komutanlığı, ABD yerel saatiyle 04.55'te Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne doğru orta seviye balistik füze atıldığının saptandığını bildirmişti.

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