İsviçre'deki referandumdan göçmenlere "evet" çıktı

Resmi olmayan sonuçlara göre, halkın yüzde 59'u ülkedeki üçüncü nesil göçmenlerin vatandaşlık haklarının kolaylaştırılmasına onay verdi

İsviçre'de yapılan referandumda, ülkede üçüncü nesil göçmenlere daha kolay vatandaşlık hakkı verilmesine onay veren tasarı kabul edildi.

Bugün yapılan oylamada, resmi olmayan sonuçlara göre halkın yüzde 59'u, yaşları 9 ila 25 arasındaki üçüncü nesil göçmenlerin vatandaşlık haklarının kolaylaştırılmasına "evet" derken, yüzde 41'i karşı çıktı.

İsviçre'de 25 bin civarında olduğu tahmin edilen üçüncü nesil göçmenin yüzde 60'ını İtalyanlar oluşturuyor. İtalyanları sırasıyla Portekiz, İspanya, Balkan ülkeleri ve Türkiye'den gelen göçmenler takip ediyor.

Referandumdan "evet" oyu çıkmasıyla, söz konusu göçmenler İsviçre vatandaşlığına geçişte bazı bürokratik işlemlerden muaf tutulacak. Bunun yanı sıra vatandaş olmak isteyen adaylarda ülkede doğma, düzenli olarak en az beş yıl İsviçre'de bir okulda eğitim alma, resmi dillerden birini konuşma ile kendilerinin ve ebeveynlerinin geçerli oturum izinlerinin olması gibi şartlar aranıyor.

Daha önce, ülkede yaşayan yabancıların vatandaşlık için 12 yıl beklemesi gerekiyordu. Ülkede son 35 yılda yapılan 3 referandumda da vatandaşlığı kolaylaştıran yasa tasarıları reddedilmişti.

Göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağ İsviçre Halk Partisi (SVP) referandum sürecinde yasa tasarısının aleyhinde kampanya yürütürken, ülkedeki diğer partilerin büyük çoğunluğu tasarıya destek vermişti.

Öte yandan, bugün yapılan referandumda "Kurumlar Vergisi Reformu Yasası" yüzde 60 oranındaki oyla reddedilirken, "Ulusal Karayolları ve Kentleşme Trafiği Fonu Yasası" ise yüzde 62 civarında "evet" oyları ile kabul gördü.