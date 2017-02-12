Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında saldırı!

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine roket atılması sonucu 1 sivilin öldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yemen topraklarından atılan roketin Cazan kentinde sivil yerleşim alanına düşmesi sonucu kentte ikamet eden yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Husiler, zaman zaman Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine füze saldırıları düzenliyor.

Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a katyuşa roketleri ile düzenlenen saldırılarda mal ve can kayıpları yaşanıyor.