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'ın ında !

AA
  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 19:11
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında saldırı!
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında saldırı!

'den 'ın Cazan kentine roket atılması sonucu 1 sivilin öldüğü bildirildi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, topraklarından atılan roketin Cazan kentinde sivil yerleşim alanına düşmesi sonucu kentte ikamet eden yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Husiler, zaman zaman Suudi Arabistan'ın Yemen ındaki Necran ve Cazan kentlerine füze ları düzenliyor.

Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a katyuşa roketleri ile düzenlenen saldırılarda mal ve can kayıpları yaşanıyor.

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