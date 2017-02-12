Turuncu timsah şaşırttı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde görülen ve sıradışı rengiyle dikkat çeken bir timsah, sosyal medya kullanıcıları ve haber siteleri tarafından binlerce kez paylaşıldı. Timsahın neden bu renkte olduğuna dair uzmanlar çeşitli ihtimalleri sıraladı. Michigan'daki timsah barınağından Peter Crhitchlow, bu mevsimlerde timsahların kış uykusu benzeri bir süreç yaşadığını ve toprak kazmaya çok vakit ayırdığını söyledi. Chritchlow'a göre timsah çok fazla çamur ve demir oksitle temas ettiği için bu renge boyanmış olabilir. Sürüngen uzmanı Josh Zalabak, timsahın kimyasallarla kirlenmiş sular dolayısıyla boyanmış olabileceğini söyledi.