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AA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 19:40 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 20:19
BM'den Kuzey Kore'ye kınama!
BM'den Kuzey Kore'ye kınama!

Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'nin balistik füze denemesini kınadı.

Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, 'nin 12 Şubat'taki füze denemesinin bu ülkenin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmeyi sürdürdüğü anlamına geldiği belirtildi.

Kuzey Kore liderlerine nükleer silahlardan arınma konusundaki uluslararası yükümlülüklerine uyma çağrısı yapılan açıklamada, Guterres'in füze denemesini sert biçimde kınadığı kaydedildi.

KUZEY KORE EZBER BOZDU

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin talebi üzerine bugün acil olarak toplanma kararı aldı.

Konsey'in kapalı toplantıda konuyu görüşeceği ve alınabilecek yeni önlemleri değerlendireceği belirtildi.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansı, pazar günü balistik füze denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

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