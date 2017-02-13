Hayatını mahveden piyangoya dava açtı

İngiltere'de yaşayan Jane Park (21) dört yıl önce hayatında ilk kez aldığı piyango biletine 1 milyon sterlin (yaklaşık 4 milyon 600 bin lira) ödül vurduğu için yaşamının tepetaklak olduğunu söyledi ve EuroMillions adlı piyango şirketine dava açacağını belirtti. Geçen hafta alkollü araba kullanırken yakalanan Park, milyoner olduktan sonra strese girdiğini ve erkeklerin kendisini parası yüzünden sevdikleri için gerçek sevgili bulamadığını söyledi. Piyangoyu 17 yaşındayken kazanan Park, bu yaşta birinin kazanmasına izin verilmemesi gerektiğini savunuyor.