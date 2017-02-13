Kuzey Kore’den resmi görüşmeye ‘füzeli mesaj’

Kuzey Kore, ABD Başkanı ve Japon Başbakanı görüşürken Japonya denizine balistik füze denemesinde bulunarak meydan okudu

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ABD'nin Florida eyaletindeki resmi görüşmesi sırasında Japonya denizinde balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin yerel saatiyle pazar günü 07.55'te fırlatılan ve 550 kilometre yüksekliğe ulaştığı açıklanan füzenin, orta menzilli Rodong füzesi olduğu tahmininde bulundu. ABD'li yetkililerse, fırlatılan füzenin muhtemelen kıtalararası füze olmadığını kaydetti. Bu sıradışı gelişmenin ardından Trump ve Abe birlikte basın toplantısı düzenledi. Trump, "ABD, büyük müttefiki Japonya'nın yüzde yüz arkasındadır" derken, Japonya Başbakanı Abe de, "Füze denemesi kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına tamamıyla uymalıdır" dedi.







TRUMP YERİNE BALDWIN

Dominik Cumhuriyeti'nde yayımlanan El Nacional gazetesi bir haberde Trump'ın yerine oyuncu Alec Baldwin'in Trump'ı taklit ederkenki fotoğrafını kullanınca, bu hatadan ötürü özür dilemek zorunda kaldı.