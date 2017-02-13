Paris’te polis şiddetine isyan

Fransa’da gözaltına alınırken polisin şiddetine uğrayan 22 yaşındaki siyahi gence destek gösterilerinde eylemciler, araba ve çöp bidonlarını ateşe verdi. Protestoların ülkenin diğer kentlerine yayılmasından endişe ediliyor

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Aulnay-sous-Bois'da, 2 Şubat'ta, 4 polis tarafından gözaltına alınırken tecavüz ve şiddete uğrayan Theo (22) isimli gence destek için toplanan protestocularla polis arasında çatışma çıktı. Önceki akşam Bobigny bölgesinde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, polislerden birinin cop kullanarak tecavüz ettiği diğer üçünün de şiddet uyguladığı Theo için "Adalet yoksa barış da yok" ve "Polis masumları öldürüyor" pankartları açtı. Barışçıl başlayan protestolar sırasında patlak veren olaylarda otobüs durakları ve dükkanların camları kırıldı. Göstericiler aralarında RTL televizyonunun yayın aracının da bulunduğu çok sayıda arabayı ateşe verdi, çöp kutularını yaktı. Protestocular polise havai fişeklerle saldırırken, güvenlik güçleri de biber gazı kullandı. Polis, yanmakta olan bir araçtan bir çocuğu kurtardıklarını ve şans eseri olarak olaylarda kimsenin yaralanmadığını duyurdu. Aynı gün Theo'ya destek için Fransa'nın Rouen, Toulouse, Nantes ve Caen gibi şehirlerinde de daha küçük grupların olaysız protestoları gerçekleşti. Ameliyata alındıktan sonra hastanede yatmakta olan Theo'ya şiddet uygulayan polisler açığa alınırken Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Theo'yu ziyaret ederek "Olayın sorumlularının cezalandıracağız" sözünü verdi. Polis memurları, söz konusu tecavüzün "yanlışlıkla" gerçekleştiğini söyleyerek büyük tepki çekmişti.







'POLİS HALKI AŞAĞILIYOR'

AFP haber ajansına konuşan göçmen göstericilerden 20 yaşındaki Kenzo, "Her kontrolde aşağılanıyoruz, karşılık verirsek de tokatlanıyoruz" tepkisini gösterdi. Bir diğer eylemci "Bu gibi uygulamaların hâlâ devam ediyor olması kabul edilemez. 'Bu bir kazaydı' demek resmen bizi aşağılamaktır" dedi.