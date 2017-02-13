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'da helikopter kazası

AA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 07:13 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 07:20
Rusya'da helikopter kazası
Rusya'da helikopter kazası

'nın bölgesinde 5 kişinin bulunduğu Robinson  R66 tipi helikopterin düştüğü bildirildi.

Tass ajansında yer alan habere göre, yakınlarındaki Teletskoe Gölü'ne düşen helikopterde biri pilot 5 kişi bulunuyordu.

Düşen helikopterin yolcuları arasında, 'ya bağlı Altay Cumhuriyeti'nin eski Başbakan Yardımcısı Anatoliy Bannıh'ın da yer aldığı kaydedildi.

Kazadan canlı kurtulan olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, helikopterin düştüğü bölgede arama çalışmalarına başlanıldığı belirtildi.

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