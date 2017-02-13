Yunanistan'da Çipras'ı korkutan anket sonuçları

Yunanistan'da 5 büyük anket şirketinin yaptığı araştırmaların ortalamasına göre; Çipras, iktidarı kaybediyor.

Yunanistan'da seçmenler ekonomik krizin faturasını Başbakan Çipras'a kesti.

Ülkenin 5 büyük anket şirketinin yaptığı araştırmalara göre; Kiryakos Mitsotakis'in ND Partisi, iktidara gelebilir.

ÇİPRAS'IN OYLARI ERİDİ

Anket şirketlerinin ortalamasına göre; ND Partisi yüzde 29,9 oy oranına yükseldi. Çipras'ın partisi SYRIZA ise yüzde 18,3'te kaldı. Altın Şafak partisi de yüzde 8 oranınıyla SYRIZA'yı takip etti.

YUNANİSTAN İFLASA GİDİYOR

Yunanistan meclisinde hazırlanan son rapora göre; ülkenin iflasa doğru gittiği belirtilmişti.