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yasası 'ndan dönebilir!

AA
  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 22:41 Güncelleme Tarihi: 14.2.2017 23:07
Brexit yasası Lordlar Kamarası'ndan dönebilir!
Brexit yasası Lordlar Kamarası'ndan dönebilir!

’nin ’nden () ayrılmasından () sorumlu bakanı David Davis, sürecin başlatılması yetkisini parlamentodan hükümete devreden yasanın Lord Kamarasından dönebileceğinin sinyalini verdi.

Resmi temaslar için bulunduğu İsveç'te bu ülkenin Bakanı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenleyen Davis, sürecini resmen başlatacak 50. maddenin işletilmesi yetkisini parlamentodan hükümete devreden yasanın, parlamentonun üst kanadı ndan dönebileceğini ancak bunun hükümetin Brexit takvimi etkilemeyeceğini söyledi.

Yasa, iki kanatlı İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında geçen hafta oylanmış ve yeterli desteği bularak Lordlar Kamarasına sevk edilmişti.

"Üst kanadın inceleme görevini yerine getireceğini düşünüyorum, yasanın bir o kanada bir bu kanada gidip geldiğini göreceğiz." ifadesini kullanan Davis, "Ancak konunun zamanında, mart ayı bitmeden çözüme kavuşmasını bekliyorum." dedi.

Davis, yetki devri yasasının hükümetin 9 Martta toplancak AB liderler zirvesinde süreci başlatmasına elverecek bir zamana yetişemeyebileceğini ancak hükümetin ilan edilmiş takviminin zaten bunun mart ayının sonundan önce işletilmesini öngördüğünü kaydetti.

İsveçli bakan Linde de 'deki AB vatandaşlarının Brexit sonrasındaki haklarıyla ilgili kaygılarını dile getirerek, İngiltere'de yaklaşık 100 bin İsveçli'nin, İsveç'te de yaklaşık 30 bin İngiltere vatandaşının yaşadığını hatırlattı. Linde, bu konunun Brexit sürecinde pazarlık kozu olarak kullanılmamasını istedi.

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