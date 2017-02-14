Kadın pilotun boşanma anonsu panik yarattı

ABD'de Austin-San Francisco seferine hazırlanan United Airlines uçağının yolcuları, uçuşa beyzbol şapkası ve tişörtle gelip, "Kocamdan boşanıyorum. Trump da Clinton da yalancı" anonsu yapan pilotun tavırlarından korkup uçağı terk etti. Olay cumartesi günü Austin Bergstrom Havaalanı'nda yaşandı. Adı açıklanmayan ve uçağa geç gelen kadın pilot, "Özür dilerim. Geç kaldım. Boşanıyorum da" diyerek yolculara bu şekilde uçmasında bir sakınca olup olmadığını sordu. Pilotun dengesiz anonsları devam edince uçaktaki hava değişti. Pilot, "Kime oy verdiğiniz umurumda değil. Ben ikisine de vermedim. Çünkü ikisi de yalancı. Şimdi susacağım ve uçuşa geçeceğiz. Uçağı yardımcı pilot kullanacak. Merak etmeyin o bir erkek" deyince, güvenliklerinden endişe eden 20 kadar yolcu uçağı terk etti. Bazı yolcular da pilotun akıl sağlığının yerinde olmadığını düşenerek çığlık atarak güvenliği çağırdı. Bunun üzerine pilot ve kabin ekibi değiştirilen uçak 1.5 saatlik gecikmeyle havalandı.