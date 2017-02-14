Michael Flynn istifa etti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddialar üzerine görevinden istifa ettiği bildirildi.

ÜZERİNDEKİ BASKI ARTMIŞTI

Flynn'ın daha kabine işbaşı yapmadan Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile 29 Aralık 2016'da yaptığı telefon görüşmesi Başkan Trump'ın kabinesinde huzursuzluğu artırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunu geçirmek üzere cuma günü başkent Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını, "Haberleri görmedim. Bakacağım" diye yanıtlamıştı. NBC'ye konuşan Trump'ın üst düzey politika danışmanı Stephen Miller ise, "Trump'ın Flynn'a güveninin sürüp sürmediği" sorusuna "Bunu Başkana sormalısınız" diye cevap vermişti.

"YAPTIRIMLARI GÖRÜŞTÜ" İDDİASI

New York Times, Flynn'ın Kislyak ile yaptığı görüşmenin içeriğinin soruşturmaya tabi tutulabileceğini bildirmişti. Bu görüşmenin Barack Obama yönetiminin Rusya'ya yeni yaptırımlar kabul ettiği güne denk gelmesi "iki yetkilinin yaptırımları konuştuğu iddialarını" gündeme getirmişti. Washington Post gazetesi geçen cuma Flynn'ın o görüşmede yaptırımları da ele aldığını yazmıştı.

58 yaşındaki emekli Korgeneral Flynn, Kasım ayında Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesini savunan bir yazı kaleme almıştı.