X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Rus ordusu alarma geçirildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

su a geçirildi!

DHA
  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 19:58 Güncelleme Tarihi: 14.2.2017 20:13
Rus ordusu alarma geçirildi!
Rus ordusu alarma geçirildi!

ya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birlikleri ve genel olarak Batı bölgelerindeki askeri kuvvetleri ani bir kararla, bir askeri tatbikat çerçevesinde savaşa hazır duruma getirdiği bildiriliyor.

ya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'na bağlı motorize birliklerin, top bataryalarının, füze bataryalarının ayrıca St. Petersburg hava ve deniz üslerinin savaşa üst düzeyde hazır hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, birliklerin, 'nın Batı bölgelerinde askeri tatbikat yapacakları ifade edildi.

Söz konusu açıklamada ayrıca, kararın ani nitelik taşıdığı dile getirildi.

BENZER HABERLER