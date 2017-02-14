X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika haberi: Kuzey Kore lideri Kim'in kardeşi öldürüldü mü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Son dakika haberi: lideri

AA
  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 15:21 Güncelleme Tarihi: 14.2.2017 15:23
Son dakika haberi: Kuzey Kore lideri Kim'in kardeşi öldürüldü mü?
Son dakika haberi: Kuzey Kore lideri Kim'in kardeşi öldürüldü mü?

lideri 'un üvey ağabeyinin Malezya'da öldürüldüğü öne sürüldü.

Yonhap ajansının adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Kim'in üvey ağabeyi 'ın, Malezya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Merkezi Güney Kore'de bulunan Chosun TV kanalı ise kimliği belirlenemeyen iki kadın ajanın Malezya'daki bir havaalanında Kim Jong-nam'a zehirli iğneyle saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Kadınların olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

'nin eski lideri Kim Jong-il ile Güney Koreli oyuncu Sung Hae-rim'in evlilik dışı ilişkilerinden dünyala gelen Kim Jong-nam, herhangi bir resmi unvanı olmaksızın yurt dışında yaşıyordu.