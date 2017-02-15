Dünya’nın ikizinde yaşam ihtimali yok

Geçtiğimiz yıl ağustosta keşfedilen ve Dünya’ya birebir benzediği açıklanan Proxima Cantauri B isimli gezegenin, etrafında döndüğü yıldız nedeniyle yaşama elverişli olmadığı açıklandı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'nın ikizi olabileceği söylenilen Proxima Cantauri B adlı gezegende yaşam ihtimali olmadığını açıkladı. Geçen yıl ağustosta 4.25 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedilen gezegenin, etrafında döndüğü Alpha Centauri adlı yıldız nedeniyle yaşama elverişli olmadığı açıklandı. NASA'dan yapılan açıklamada, söz konusu yıldız olmasaydı gezegenin nefes alınabilir bir atmosfere ve suya sahip olabileceği belirtiliyor. Uzay bilimcilere göre Proxima Cantauri B ikinci bir Dünya olabilecekken yıldızının kurbanı oldu. Bilim insanları, daha önce gezegende likit su olabileceğini ileri sürmüştü. Uzmanlara göre kızıl cüce yıldızların patlaması sonucu gezegen yüksek oranda radyasyona ve meteora maruz kaldı. Bu nedenle çok miktarda oksijen kaybeden gezegende yaşam şansı kalmadı.



KIZILÖTESİ RADYASYON

NASA'dan yapılan açıklamada, "Gezegenin sisteminde olduğu yıldızın yaşını ve yıldız ile gezegenin yakınlığını düşündüğümüzde, bilim insanları Proxima B'nin kabaca her iki saatte bir gerçekleşen süper ışımalardan kaynaklanan x ışını ve kızılötesi radyasyona maruz kaldığını tahmin ediyor" ifadelerini kullandı. "The Astrophysical Journal Letters" adlı bilimsel dergide yayımlanan makalede Prixoma B'nin 10 milyon yıl içinde tamamen yok olabileceği belirtildi.