X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İngiliz komutandan flaş El Bab açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

İngiliz komutandan flaş açıklaması!

AA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 21:56 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 23:16
İngiliz komutandan flaş El Bab açıklaması!
İngiliz komutandan flaş El Bab açıklaması!

öncülüğündeki karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Rupert Jones, destekli güçlerin kısa bir süre içinde ilçesini tamamen DEAŞ’tan almasını beklediklerini belirtti.

Tümgeneral Jones, video konferansla bağlandığı Pentagon'da terör örgütü 'a karşı Irak ve 'de yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Türk güvenlik güçleri ve destekledikleri muhalif kuvvetlerin DEAŞ mensuplarını 'da sıkıştırmaya devam ettiğini söyleyen General Jones, "(El Bab içerisinde) İlerledikçe düşmanın kontrol ettiği başka yerlerde de gördüğümüz bir taktik olan şehrin altında büyük tünel ağlarını tespit ettiler. Haftalarca süren şiddetli çatışmalardan sonra El Bab'ın yakında tamamen kurtarılmasını bekliyoruz."

öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun El Bab operasyonuna hava desteği verdiğini ifade eden Tümgeneral Jones, bölgedeki uçuşlarda Rus hava unsurları ile mevcut açık kanallar üzerinden güvenli ayrışma sağlandığını kaydetti.

BENZER HABERLER