İngiliz komutandan flaş El Bab açıklaması!

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Rupert Jones, Türkiye destekli güçlerin kısa bir süre içinde El Bab ilçesini tamamen DEAŞ’tan almasını beklediklerini belirtti.

Tümgeneral Jones, video konferansla bağlandığı Pentagon'da terör örgütü DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Türk güvenlik güçleri ve destekledikleri muhalif kuvvetlerin DEAŞ mensuplarını El Bab'da sıkıştırmaya devam ettiğini söyleyen General Jones, "(El Bab içerisinde) İlerledikçe düşmanın kontrol ettiği başka yerlerde de gördüğümüz bir taktik olan şehrin altında büyük tünel ağlarını tespit ettiler. Haftalarca süren şiddetli çatışmalardan sonra El Bab'ın yakında tamamen kurtarılmasını bekliyoruz."

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun El Bab operasyonuna hava desteği verdiğini ifade eden Tümgeneral Jones, bölgedeki uçuşlarda Rus hava unsurları ile mevcut açık kanallar üzerinden güvenli ayrışma sağlandığını kaydetti.