İran'da Azeri vekilden Türkçe eğitim talebi!

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye Milletvekili Hadi Behaderi, Azerbaycan eyaletindeki okullarda Türkçe eğitim talebinde bulundu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, İranlı milletvekili Behaderi, Azerbaycan'ın geleneksel kıyafetiyle mecliste yaptığı konuşmada, Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde karşılaşılan sorunlara ve bölge halkının taleplerine değindi.

Konuşmasında, Batı Azerbaycan eyaletinin ticaret, turizm ve transit taşımacılık konusunda önemli potansiyele sahip olduğuna işaret eden Behaderi, son yıllarda yapılan yatırımlara rağmen bölgenin birçok eyaletten geri durumda olduğunu belirterek İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığındaki hükümete bölgeye gerekli önemin verilmesi çağrısında bulundu.

Azerbaycan eyaletlerindeki okullarda Türkçe eğitim verilmesi gerektiğini vurgulayan İranlı milletvekili, "Anayasa'nın 19 ve 15'inci maddelerinin tam olarak uygulanmasını ve Azerbaycan'daki okullarda Türkçe eğitim talebinde bulunuyoruz." dedi.

Bölge halkının geçiminde önemli role sahip, son yıllarda hızla kuruyan Urumiye Gölü'nü canlandırma çalışmaları için Ruhani hükümetine teşekkür eden Behaderi, ancak bu çalışmaların yeterli olmadığının altını çizdi.

Behaderi'nin meclisteki konuşmasını Azerbaycan'ın geleneksel kıyafetiyle yapması dikkati çekti.