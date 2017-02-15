Kim Jong-un’un ağabeyinin öldürülmesinin ardından flaş açıklama

Güney Kore Devlet Başkanlığına vekalet eden Hwang: Suikastın arkasında Kuzey Kore olduğu ortaya çıkarsa bu, Kuzey Kore'nin zalimliğini ve insafsız doğasını bir kez daha gösterecek.

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyinin Malezya'da uğradığı suikast sonucu öldürüldüğünü doğruladı.

BBC'de yer alan habere göre, Güney Kore devlet başkanlığına vekalet eden Hwang Kyo-ahn, Kim'in Kuala Lumpur Havalimanı'nda saldırıya uğrayan üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın öldüğünü söyledi.

Hwang, "Suikastın arkasında Kuzey Kore olduğu ortaya çıkarsa bu, Kuzey Kore'nin zalimliğini ve insafsız doğasını bir kez daha gösterecek. Güney Kore, Kuzey Kore'nin hareketlerini yakından takip ediyor." dedi.

MALEZYA POLİSİ İKİ KADINI ARIYOR

Malezya polisi, saldırıdan önce Kim Jong-nam'ın yanında bulunan, daha sonra bir taksiye binerek olay yerini terk eden iki kadını arıyor.

Adı açıklanmayan Malezyalı bir yetkili, Kim'e havalimanındaki alışveriş alanında sprey ile saldırı düzenlendiğini belirtmişti. Saldırının ardından danışma merkezinden yardım isteyen Kim'e ilk müdahalenin havalimanındaki klinikte yapıldığını belirten yetkili, Kim'in hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdiğini kaydetmişti. Söz konusu yetkili, Kim'in sağlık görevlilerine, kendisine kimyasal bir spreyle saldırıldığını söylediğini dile getirmişti.

Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong-il ile Güney Koreli oyuncu Sung Hae-rim'in evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelen Kim Jong Nam, herhangi bir resmi unvanı olmaksızın yurt dışında yaşıyordu.

İDDİALAR

Bu arada ABD hükümet kaynakları, suikastın arkasında Kuzey Kore'nin olduğunu iddia etti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Hizmeti (NIS) Müdürü Lee Byung-ho de Pyongyang yönetiminin uzun zamandır Kim Jong-nam'ı öldürmeyi planladığını ancak Kim'in Çin tarafından korunduğunu ileri sürdü.

Babasının ölümünün ardından 2011'de iktidara gelen Kim, daha önce de eniştesini ve bazı üst düzey yetkilileri infaz ettirmişti.

Kim'in eniştesi ve Ulusal Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Chang Song Thaek, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 2013'te idam edilmiş, Chang'ın aç köpeklerin önüne atıldığı ileri sürülmüştü.

KUZEY KORE LİDERİNİN AĞABEYİNİN MALEZYA'DA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DOĞRULANDI!