Trump Flynn'in temaslarını 'haftalardır biliyordu'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, istifa eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rus yetkililerle telefon konuşmalarının sorunlu olduğunu haftalar öncesinden bildiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer Trump'ın "konuyu her gün gözden geçirdiğini ve değerlendirdiğini" belirtti.

Trump daha önce Flynn hakkındaki haberlerle ilgili bilgisi olmadığını söylemişti.Spicer, sonunda Başkan Trump'ın Flynn'in istifasını, hukuki bir sorundan değil, "güven sorunundan" talep ettiğini vurguladı.

Bu arada, Cumhuriyetçi partililer de Flynn'in Rusya'yla kurduğu temaslarla ilgili soruşturma yapılması için Kongre'de yapılan çağrılara katıldı.

Bu arada yoğun bir 24 saat geçiren Trump yönetimiyle ilgili diğer gelişmelerde;

- ABD Hükümeti Etik Bürosu, Beyaz Saray'a Trump'ın danışmanı Kellyane Conway'in Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın ürünlerini satın alma çağrısını araştırması çağrısı yaptı.

- Temsilciler Meclisi Standartlar Komitesi Başkanı, Trump'ın Florida'daki evinde Kuzey Kore'yle ilgili bir telefon görüşmesi yaparkenki fotoğraflarının Facebook'ta yayımlanmasından sonra, Başkan'ın bu evindeki güvenlik önlemleriyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmayı talep etti.

- Başkan Trump, petrol ve doğalgaz şirketlerinin belli yabancı ödemeleri açıklamasını öngören kuralları iptal eden bir başkanlık emri imzaladı.







"GÜVEN EROZYONU"

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Trump'ın Flynn'in istifasını isteme nedenini "güven erozyonuna" bağladı.

Flynn, Trump'ın resmen başkan olmasından önce Rus Büyükelçisi'yle bu ülkeye yönelik Amerikan ambargolarını konuştuğu iddiaları üzerine istifa etti.



Emekli General Flynn ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Büyükelçi Sergey Kislyak'la ambargolu görüştüğü iddialarını ilk önce reddetmişti.





Kaynak: BBC Türkçe