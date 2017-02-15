Trump PYD'ye noktayı koydu

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyindeki politikasını belirledi, yeni süreçte PYD’ye yer yok, ABD Türkiye ile ortak hareket edecek. İşte Taha Dağlı'nın analizi...

?Cumhurbaşkanı Erdoğan El Bab sonrası planı açıkladı; hedef Münbiç ile Rakka'nın terörden temizlenmesi ve buraların güvenli bölge ilan edilmesi.

ABD Başkanı Donald Trump da 23 Ocak'taki yemin töreninden 3 gün sonra "Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağız" demişti.

Bu iki açıklama şunu gösteriyor, Türkiye ile ABD, Suriye politikasında ortak bir noktada buluşuyor.

Yani Obama döneminde olduğundan farklı bir durum var.

Çünkü Obama, Türkiye'ye içinde PYD terör örgütünün müttefik olduğu bir Suriye politikası dayatıyordu.

Trump'la Suriye konusunda ortak noktalarda buluşabiliyorsak, o halde PYD'nin konumlanması ne olacak?

Elbette Obama ile son 2 yıldır verdiğimiz PYD mücadelesinden vazgeçmek gibi bir durum söz konusu değil.

O halde geriye Trump'ın PYD dayatmasından taviz vermesi kalıyor.

Şu an gelinen nokta aynen bunu gösteriyor.

Trump, Obama'nın yaptığı gibi PYD'ye sınırsız bir destek sağlamayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump görüşmesi hemen sonrasında CIA Başkanının Ankara ziyareti.

Masada FETÖ ile birlikte PYD vardı.

Masadan kalkıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan El Bab sonrası planı anlattı. Plan açık Münbiç ve Rakka da DAEŞ'ten temizlenecek. Buralar güvenli bölge ilan edilecek.

Yani PYD terör örgütünün cirit attığı topraklar güvenli bölge haline getirilecek. Üstelik güvenli bölgenin anahtarı PYD terör örgütüne verilmeyecek. O toprakların gerçek sahipleri olan Suriyeli Araplarla Türkmenler güvenli bölgeden istifade edecek.

Ankara'nın planı bu.

Peki Trump bu plana nasıl bakıyor?

Kuzey Irak kaynaklarının aktardığına göre Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hem fikir.

Yani güvenli bölgenin denetimi konusunda PYD'yi tamamen masanın dışına itiyor.

PYD terör örgütüne desteği kesiyor.

PYD teröristleri yerine Türkiye için bir problem teşkil etmeyen Suriyeli yerel Kürt unsurları ve Barzani peşmergesini sahaya sürüyor.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine yakın bir yayın organı olan Bas Gazetesi de Ankara ve Erbil kaynaklarının aktardığı şekilde bir haber yaptı. O haberde de Trump'ın Suriye konusunda Türkiye ile ortak hareket edeceği, ABD-Türkiye arasında krize neden olan PYD'yi değil yerel Kürtlerle Peşmerge'yi destekleyeceğini belirtti.

Trump böylece Türkiye ile ABD arasındaki PYD krizini ortadan kaldıracak.

Bununla ilgili geçen hafta Washington Post da yazılanlar da Trump'ın Obama'nın uyguladığı PYD'li Rakka planını reddettiğini vurguluyordu.

26 Ocak'ta "Suriye'de güvenli bölge oluşturacağız" derken PYD bu planın bir tarafına kendisini dahil etmeyi denedi. Obama'nın ekibi vasıtasıyla Trump'a "operasyonları biz yapıyoruz" mesajı verdi.

Ancak belli ki bu denemeler şimdilik de olsa bir işe yaramamış.



Kaynak: Haber7