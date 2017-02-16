ABD, Güney Kore ve Japonya’dan Kuzey Kore’ye ortak kınama!

ABD, Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanları, ortak açıklama ile Kuzey Kore’nin geçen hafta sonu gerçekleştirdiği nükleer füze denemesini kınarken Pyongyang’ın eylemlerine karşı güvenlik işbirliğini artırma taahhüdünde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığınca paylaşılan açıklama ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Güney Kore Dışişleri Bakanı Yun Byung-se ve Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida'nın Almanya'nın Bonn kentinde devam eden G20 Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında bir araya gelmesinin ardından yapıldı.

Açıklamada Tillerson'ın mevkidaşlarına ABD'nin nükleer veya konvansiyonel her türlü askeri gücü ile müttefiklerini Kuzey Kore'ye karşı savunması konusundaki bağlılığını yinelediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar, tüm ülkelerin BM Güvenlik Konseyi'nin 2270 ve 2321 sayılı kararları dahil tüm kararlarının tam olarak uygulanmasını sağlamak için işbirliği yapacaklarını, ve Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmesinin daha güçlü bir uluslararası tepki ile karşılanacağını belirtti."

Bakanlar Kuzey Kore'nin komşuları ve Kuzey Kore yönetiminin eylemlerinden etkilenen ülkelerin Pyongyang'ı "provokatif eylemlerden vazgeçmesi konusunda uyarma" çağrısında bulundu.

BM çerçevesinde üzerinde düşenleri yapmakla ancak uluslararası topluma entegre olabileceği ifade edilen açıklamada bakanlar ayrıca ülkede "sistemli, yaygın ve gittikçe artan insan hakları ihlallerine" dikkat çekti.