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ve Genelkurmay başkanları 'de görüştü!

AA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 23:17
ABD ve Rusya Genelkurmay başkanları Bakü'de görüştü!
ABD ve Rusya Genelkurmay başkanları Bakü'de görüştü!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov 'de bir araya geldi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerinin durumu, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrikadaki uluslararası güvenlik konuları müzakere edildi.Taraflar, dünyadaki gerginliklerin azaltılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kalırken, görüşmede askeri faaliyetlerde güvenliğin artırılması, çatışma risklerinin azaltılması için ortak çalışmaların yönleri belirlendi.Generaller, temaslarının devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldı.

DUNFORD'UN BAKÜ TEMASLARI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'la ayrı ayrı görüştü.Dunford, Aliyev'le görüşmesinde 'ın uluslararası barış gücü operasyonlarındaki faaliyetlerinden övgüyle bahsederek, Azerbaycan'ın Afganistan'a yük taşımacılığında sunduğu katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti. Dunford-Hasanov görüşmesinde ABD-Azerbaycan arasındaki askeri işbirliği konuları, Azerbaycan ordusunun NATO programları kapsamındaki faaliyetleri, Azerbaycan'ın Afganistan "Kararlı Destek" misyonuna yaptığı katkılar müzakere edildi. Hasanov, Dunford'u Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorunu konusunda bilgilendirdi. Dunford, Rus mevkidaşı ile ikili görüşmesinin Bakü'de yapılması için gösterilen çabalar ve misafirperverlik için Azerbaycan yönetimine teşekkür etti.

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