ABD'den flaş İsrail-Filistin açıklaması

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümü kesinlikle desteklediklerini ama aynı zamanda karşılıklı mutabık kalınacak yeni fikirlere de açık olduklarını söyledi.

BD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümü kesinlikle desteklediklerini ama aynı zamanda karşılıklı mutabık kalınacak yeni fikirlere de açık olduklarını söyledi.

Haley, BM Güvenlik Konseyi'ndeki "Filistin sorunu dahil Ortadoğu'daki durum" konulu toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

BM Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliği, DEAŞ'ın nasıl yenileceğini ve Suriye'de Beşşar Esed rejimi tarafından öldürülen yüzbinlerce insanı konuşmak yerine her ay İsrail'i suçlamak ile eleştiren Haley, "ABD artık bu duruma göz yummayacak ve BM'nin İsrail karşıtı önyargılı tutumuna karşı duracak." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerini kınayan ve yerleşim planlarına son vermesi talebinde bulunan kararını "korkunç bir hata" olarak nitelendiren Haley, "Bu korkunç hatayı bir daha asla tekrar etmeyeceğiz ve BMGK'nin İsrail'i kınayan tek taraflı kararlarına izin vermeyeceğiz". diye ekledi.

İsrail ve Filistin arasında doğrudan yapılacak müzakereleri ve sorunun çözümünü desteklerini ifade eden Haley, "İki devletli çözümü kesinlikle destekliyoruz ama aynı zamanda karşılıklı mutabık kalınacak yeni fikirlere de açığız." şeklinde konuştu.

Haley, bölgede barış ve istikrarı desteklediklerini belirterek, "ABD, iki tarafı tekrar masaya getirerek görüşmelere yeni bir bakış açısıyla başlamak istiyor."dedi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yerleşim birimleri planını durdurması çağrısından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Trump'ın Ortadoğu barış görüşmelerini yürütmesi için İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'i atamasının Filistin tarafını endişelendirip endişelendirmediğine ilişkin bir soruya ise Mansur, şöyle cevap verdi:

"ABD yönetimin kararlarına müdahale etmeyiz ama Filistin olmadan barış olmaz. ABD yönetimiyle İsrail ile eşit bir ortak olarak çalışmaya hazırız. Arabuluculuk yapacak kişinin de pozitif ve tarafsız olması beklentisi içindeyiz."

ABD'nin, eski Filistin Başbakanı Salam Fayyad'ın BM Libya Özel Temsilcisi görevine getirilmesine itirazına ilişkin ise Mansur, "Bu görev için oldukça nitelikli olan Salam Fayyad'ın sırf Filistinli olduğu için seçilmemesi son derece talihsiz ve çirkin bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

BM'DEN "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ALTERNATİFİ YOK" UYARISI