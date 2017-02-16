ABD’den uranyum itirafı

ABD Suriye'de DEAŞ'a karşı seyreltilmiş uranyum içeren mermi kullandıklarını itiraf etti

ABD'nin Kasım 2015'te Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait yakıt tankerlerine yönelik hava saldırılarında seyreltilmiş uranyum içeren mermi kullandığı bildirildi. Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcülerinden Binbaşı Josh Jacquez, 16-22 Kasım 2015 tarihleri arasında DEAŞ'a ait yakıt tankerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 5 bin 265 adet seyreltilmiş uranyum içeren Zırh Delici Yangın Mermisi'nin kullanıldığını söyledi. Mermilerde beşte bir oranında uranyum kullanıldığını ifade eden Binbaşı Jacquez "16 Kasım 2015'te dört adet A-10 uçağı toplam bin 490 adet 30 mm uranyum içerikli mermi ile birlikte bomba ve füze kullanarak 46 düşman aracını yok etti" dedi. ABD'nin 2003'te Irak'ın işgalinden beri ilk kez uranyum içerikli mühimmat kullandığı belirtilirken söz konusu mermilerin, ABD uçaklarının DEAŞ petrol tankerlerini hedef alırken tankerleri delmek ve tankerlerde yangın çıkarmak amacıyla kullandığı belirtildi. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon yetkilileri daha önce bu mühimmatın Suriye ve Irak'taki operasyonlarda kullanılmayacağını açıklamıştı.

'60 BİN DEAŞ MİLİTANINI ÖLDÜRDÜK'

ABD Özel Harekat Komutanlığı'nın başındaki isim General Raymond Thomas, ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun '60 bin DEAŞ militanını öldürdüğünü' söyledi. Pentagon'un daha önce yaptığı "cesetleri saymıyoruz" açıklamasıyla çelişen Thomas'ın belirttiği sayı abartılı bulundu. İngiliz basını İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon'un aralık ayında kullandığı "Şimdiye dek 25 binden fazla DEAŞ militanını öldürdük" ifadelerinin altını çizdi.