Bağdat'ta bombalı saldırı! 47 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın başkenti Bağdat, bir haftada üçüncü kez bombalı saldırıların hedefi oldu. Bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu son verilere göre 47 kişi hayatını kaybetti.

Güneyde çoğunlukla Şiilerin yaşadığı Şurtatey mahallesine bırakılan bomba yüklü araç patladı. İkinci el araç dükkanları ve otoparkların yer aldığı semtte meydana gelen patlamada, 47 kişinin öldüğü yaklaşık 50 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Çarşamba günü de Bağdat'ın güneyindeki Sadr mahallesindeki bir saldırıda patlayıcı yüklü kamyonet infilak etmiş, patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetmişti. 50'den fazla da yaralı vardı.

Bağdat'ta salı günü yine güneydeki mahallelerin birinde yaşanan bombalı araç saldırısında en az 4 kişi ölmüştü.

Saldırıları üstlenen henüz olmasa da, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta Şii mahallelerinde sıkça bombalı saldırılar düzenlediği biliniyor.