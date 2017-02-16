Belçika'da ihanet zirvesi

Avrupa’da kendilerine zemin bulan FETÖ’cüler, Belçika’da sinema salonu kiralayıp FETÖ propagandası yaptı. Kapatılan salonda FETÖ elebaşı Gülen'i acındırarak, yaşlı ve hasta ifadeleri kullanıldı. Ayrıca skandal etkinlikte 15 Temmuz hain darbe girişimi FETÖ tarafından yapılmamış gibi anlatıldı.

Kanlı darbe girişiminden sonra Avrupa ülkelerinde Türkiye'yi karalama kampanyası başlatan ve bu anlamda Avrupalılar ve siyasileri etkileme çabasına giren FETÖ, önceki gün Belçika'nın Liege kentinde gizli bir zirve gerçekleştirdi. FETÖ'cüler, tanıdıkları Belçikalı komşularını sinemaya toplayıp elebaşları Fetullah Gülen'e methiyeler düzen filmi izletti.

DARBE GİRİŞİMİYLE İLGİSİ YOKMUŞ GİBİ ANLATILDI!

Fransızca altyazı ile verilen Love Is A Verb adlı filmi izleyecek olanların isimlerini tek tek kaydeden FETÖ'cüler, gösterim sonunda salondakilerin sorularını yanıtladı. Hizmet Forum Derneği'nin organizasyonunda sivil polisler görev aldı. Gülen'in darbe girişimiyle ilgili hiç ilgisi olmadığı yalanı salonda bulunan 300 kişiye anlatıldı.

FETÖ FİLMİNİN İÇERİĞİ

(Aşk Bir Fiildir) Amerikalı yönetmen Terry Spencer Hesser'in çektiği ve 2014 yılında ilk gösteriminin New York'ta yapıldığı Fetullahçı Terör Örgütünü masum bir örgütmüş gibi anlatan bir belgesel film. Filmde Bosna Hersek-Srebsenika, Irak, Somali, Türkiye, Belçika ve Amerika olmak üzere 6 ülkeden çekimler var. FETÖ ve gönüllüleri ile yapılan röportajlarda FETÖ elebaşının ve gönüllülerinin sözde "sevgi ile dünyayı değiştirme çabaları" anlatılıyor.

SKANDAL FETÖ PROPAGANDASINDA SORULAN SORULAR:

SORU: Fethullah Gülen hareketi büyük bir hareket ama Gülen yaşlı ve hasta, kendisi artık olmadığında bu hareketi devam ettirecek bir başka lider var mı?

FETÖ'cüler bu soru karşında, Gülen'in görüşlerinden etkilenen insanlardan oluşan bir hareket olduğunu ve bir kişiye bağlı bir hareket olmadığı yalanını söylediler.

SORU: Sizler Farklı dinler arasında diyalogtan bahsediyorsunuz ama kendi ülkeniz ve kendi dininize mensup kişilerle aranızda sorun var. Onlarla diyalog kuramıyor musunuz?

Bu soru karşısında ise FETÖ'cüler, diyalog kurabilecek bir ekibin olmadığı yalanını savundular.

Kaynak: Sabah.com.tr