Casus filmi gibi suikast

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un rakibi olarak gördüğü sürgündeki ağabeyi Kim Jong-nam’ı kadın ajanları kullanarak kimyasal bir zehirle öldürdüğü ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'de sürgünde yaşayan ağabeyi Kim Jong-nam'ı Malezya'da pazartesi günü öldüren kadınlardan birine ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf yayımlandı. Malezya basınının Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı güvenlik kamerasından aldığı görüntülerde beyaz bir tişört giyen genç bir kadın görülüyor. Yerel basın, Kuzey Kore ajanı olduğu ileri sürülen iki kadının bir kalemin içine yerleştirilen zehirli kimyasalı 45 yaşındaki Kim Jon-nam'ın yüzüne sıkarak öldürdüğü bilgisini aktardı. Malezyalı yetkililer Kim Jong-nam'ın Kuala Lumpur'dan yaşadığı Çin'in Macau adasına gitmek üzere olduğunu belirtti.

2012'DE KURTULDU

Kardeşi Kim Jong-un'un Kuzey Kore'deki yönetimini "şaka" olarak tanımlayan ve Pyonyang yönetimine eleştirel bir tutuma sahip olduğu bilinen Kim Jongnam'ın 2012'de kardeşinin suikast girişiminden kurtulduğu ileri sürülmüştü. Kardeşinin en büyük rakibi olarak gördüğü ağabeyi Kim Jng-nam'ın 2001'den bu yana sürgünde yaşadığı ve Nisan 2012'de kurtulduğu suikast girişiminin ardından kardeşine mesaj göndererek, "Lütfen beni ve ailemi bağışla" dediği belirtilmişti. Kim Jong-un'un, babası Kim Jong-il'in Aralık 2011'deki ölümünden sonra ağabeyinin ölüm emrini verdiği iddia ediliyor.

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HANEDANIN İSTENMEYEN ÇOCUĞU

Kim Jong-nam, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un babası Kim Jongil'in bir oyuncudan olan en büyük oğlu. Kim Jong-il'in babasının, oyuncu kadınla olan ilişkisini onaylamaması nedeniyle Kim Jon-nam ailenin istenmeyen çocuğu ilan edilmişti. Ülkenin kamu güvenliği bakanlığı görevinde üst düzey bir görev verilen Kim Jong-nam'ın daha sonra ülkenin teknolojik gelişimlerini takip eden bir göreve getirildiği, ancak 2001'de sürgüne gitmeye zorlandığı belirtiliyor. Kim Jong-nam 2001'te Tokyo'ya Dominik Cumhuriyeti pasaportuyla girerken yakalanmış, ardından Çin'e yerleşmişti. Kim Jong-nam'ın kumarhaneleriyle ünlü Macau'nun eski bir Portekiz sömürgesi olması nedeniyle Portekiz pasaportuyla Çin'den seyahat ettiği ileri sürülüyor.

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MYANMARLI BİR KADIN GÖZALTINDA

Kuala Lumpur Havalimanı'nda zehirli kimyasal saldırısına uğrayan Kim Jong-nam, Kuala Lumpur Hastanesi'ne kaldırılmak üzereyken hayatını kaybetti. Kim Jongnam'ın ölüm nedeninin burada yapılacak otopsi sonrasında açıklanması bekleniyor. Öte yandan Malezya basını Kuala Lumpur Havaalanı'ndaki bir terminalde, cinayetle bağlantılı olduğundan şüphelenilen Myanmarlı bir kadın gözaltına alındığını duyurdu. Çeşitli yayın organlarıysa iki kadının öldürüldüğünü ileri sürdü.