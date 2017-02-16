Fransa cumhurbaşkanı adayından 'sömürgecilik' açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı Macron Cezayir'e ziyareti sırasında, "Sömürgecilik Fransa tarihinin bir parçasıdır. Sömürgecilik insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." dedi.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız adayı ve eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron, Cezayir'i ziyaretinde Echorouk News adlı yerel televizyon kanalına röportaj verdi.

Macron, sömürgeciliğin Fransa tarihinin bir parçası olduğunu ifade ederek, "Sömürgecilik insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Barbarlık olarak tanımladığım sömürgeciliği her zaman kınadım." diye konuştu.

"FRANSA'NIN BU EYLEMLER İÇİN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİYOR"

Fransa'nın sömürgeci tarihi ile yüzleşmesi gerektiğini aktaran Macron, "Fransa'nın bu eylemler için özür dilemesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Macron, sömürgeciliğin yüceltilmesini kabul edilemez bulduğunu, kendisinin sömürgeciliğe karşı olduğunu dile getirdi.

FRANSA'NIN CEZAYİR'DEKİ SÖMÜRGE GEÇMİŞİ

İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa'nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirdiğini ve yüz binlerce kişinin ise tehcir edildiğini belirtiyor.

Cezayir, Fransa'ya bu suçları kabul edip mağdurlar için tazminat ödemesi çağrısında bulunurken, Fransa ise eski defterleri kapatıp geleceğe bakmak gerektiğini savunuyor.