Kıbrıs müzakerelerinde kriz çıktı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde Rum lider Anastasiadis'in büyük bir öfkeyle "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dediğini ve kapıyı sert bir şekilde vurarak çıktığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugünkü liderler görüşmesinde Rum lider Nikos Anastasiadis'in büyük bir öfkeyle "söyleyecek bir şeyim yoktur" dediğini ve kapıyı sert bir şekilde vurup çıktığını söyledi.

Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı çözüm müzakereleri çerçevesinde ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaşık bir saat görüştü.

"KAPIYI SERT BİR ŞEKİLDE VURUP ÇIKTI"

Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmeden sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Anastasiadis konuşmasını yaptıktan sonra BM Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin konuyu toparlama açısından yapmakta olduğu bir konuşma vardı. Eide'nin, algının düzeltilmesi gerektiğini ifade etmeye çalıştığı bir noktada Rum lider büyük bir öfke içerisinde 'Söyleyecek bir şeyim yoktur' diyerek, kapıyı da sert bir şekilde vurup çıktı. O noktada başka yapacak bir şey kalmadı." ifadesini kullandı.

"DEVAM ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Akıncı, Rum liderin geçmişte de zaman zaman fevri davranışları olduğunu belirterek, "Buna müsamaha göstermek, tolere etmek mümkün değildi. Bu toplantının devam edebilmesinin en önemli şartı, orada bulunanlara karşı saygı içinde bulunmaktır. Bunun başka bir yolu yoktur. O olmadığı takdirde toplantının devam etmesi mümkün değildir." dedi.

"KAPIYI YENİDEN AÇMAK KENDİ ELLERİNDEDİR"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Çekip gittikleri kapıyı yeniden açmak kendi ellerindedir." ifadelerini kullandı.