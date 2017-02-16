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Pakistan'da türbeye bombalı saldırı

DHA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 18:42
Pakistan'da türbeye bombalı saldırı
Pakistan'da türbeye bombalı saldırı

25 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 100'den fazla kişi yaralandı

Pakistan'da Lal Şahbaz Kalender türbesinde meydana gelen patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Şehvan Şerif kentindeki Lal Şahbaz Kalender türbesinde sufi ayininin yapıldığı sırada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlama sırasında çok sayıda kişi ayini izlemek üzere türbeye gelmişti. Saldırının ardından, şehirdeki tüm ambulanslar olay yerine gönderildi.