Suudi Arabistan'a atılan iki balis füze etkisiz hale getirildi

Suudi Arabistan hava kuvvetleri Yemen tarafından atılan iki balistik füzeyi etkisiz hale getirdi.

Suudi Arabistan'ın güneyinde Yemen sınırı bölgesinde yaşanan çatışmalarda bu ay 17 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında yer alan güney bölgelerindeki çatışmalar sonucu 1 Şubat'tan bu yana 17 asker öldü.

Haberde, askerlerin vatanlarını müdafaa ederken yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın, Yemen'e atılan iki balistik füzeyi etkisiz hale getirdiği de kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyon kanalındaki habere göre, Suudi Arabistan hava savunma kuvvetleri, Husilerin Yemen tarafından Abha kentine attığı iki balistik füzeyi etkisiz hale getirdi.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberinde ise Abha Havaalanı'na atılan balistik füzenin hedefine ulaştığı öne sürüldü.