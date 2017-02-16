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'tan ve birimlerine çıkışı!

AA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 23:57 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 01:41
Trump'tan medya ve istihbarat birimlerine Flynn çıkışı!
Trump'tan medya ve istihbarat birimlerine Flynn çıkışı!

ABD Başkanı Donald , "Rus Büyükelçi ile görüşmesi" etrafında başlayan tartışmalar sonucunda önceki gün istifa eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael 'e sahip çıkarak, "General Flynn harika bir adam. Daha önce de dediğim gibi yalancı kendisine çok ama çok haksızca davrandı. Ayrıca belgelerin sızdırılması bir suçtur." dedi.

, Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında bir soru üzerine önceki gün istifa eden hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Yalancı" olarak nitelendirdiği nın Flynn'e çok haksızca muamelede bulunduğunu savunan Trump, istifa süreciyle ilgili hem medyaya hem de kurumlarına yüklendi.

"General Flynn harika bir adam. Daha önce de dediğim gibi yalancı medya kendisine çok ama çok haksızca davrandı. Ayrıca belgelerin sızdırılması bir suçtur." ifadelerini kullanan Trump, gizli kalması gereken birçok belgenin kolayca medyaya sızdığını ve bunun uzun zamandır yapıldığını savundu.

"GİZLİ BİLGİLER ŞEKER GİBİ DAĞITILIYOR"

Öte yandan Trump, sabah saatlerinde de "Trump yönetiminden bazı isimlerin Rusya ile bir süredir yakın temasta olduğu" şeklindeki iddialarla ilgili açıklamalar yaptı.

Bu iddiaları "anlamsız" şeklinde nitelendiren Trump, medyanın buradaki amacının "Demokratların başkan adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın hatalarını örtmek" olduğunu iddia etti.

Paylaşımlarında Amerikan CNN ve MSNBC kanalları ile New York Times ve Washington Post gazetelerini hedef alan Trump, "Buradaki asıl skandal, gizli bilgilerin 'istihbarat' eliyle şeker gibi dağıtılıyor olmasıdır. Hiç Amerikan bir tavır değil." ifadelerini kullandı.

Dün Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde Trump yönetiminden bazı üst düzey isimlerin Rus yetkililerle uzunca bir süredir temasta olduğu iddia edilmişti.

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