Churchill’den dünya dışı yaşam makalesi

Eski İngiltere Başbakanı Churchill’in “dünya dışında yaşam” olasılıklarını ele aldığı makalesi ABD’de bir müzede bulundu

İngiltere'nin eski başbakanlarından Winston Churchill'in, "dünya dışında yaşam" olasılıklarını ele aldığı bir makale kaleme aldığı ortaya çıktı. İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Churchill'in İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce kaleme aldığı ancak yayımlamadığı "bilimsel makale", ABD'deki bir müzede bulundu. Missouri eyaletindeki Ulusal Winston Churchill Müzesi'nin koleksiyonuna 1980'de katıldığı belirlenen ancak bugüne kadar kimsenin dikkatini çekmeyen makale, "Evrende yalnız mıyız?" başlığını taşıyor. İngiliz siyasetçinin bir gazetede neşretmek niyetiyle kaleme aldığı ancak yayımlamadığı, son olarak 1950'de bazı güncellemeler yaptığı makalede, dünyanın evrende yaşama elverişli tek gezegen olmayabileceği öne sürülüyor.



"BİR GÜN AY'A GİDİLEBİLİR"

"Uzak olmayan bir gün, Ay'a, hatta Venüs ve Mars'a seyahat etmek mümkün olabilir" diyen Churchill'e göre, Güneş Sistemi'nde yaşamın kök salmasına uygun gezegenlerin Venüs ve Dünya olarak belirtildiği dikkati çekiyor. Makalenin yazıldığı dönemde Avrupa'da görülmeye başlanan savaş emarelerine atıf yaptığı değerlendirilen Churchill, kaleme aldığı metinde şu görüşlere yer verdi: "Medeniyetimizin Dünya'da elde ettiği başarıdan o kadar da etkilenmiş değilim. O nedenle bu koca evrende canlı, düşünen yaratıkların bulunduğu tek noktada olduğumuzu veya zaman ile mekanın geniş sahasındaki en yüksek manevi ve maddi gelişmeyi temsil ettiğimizi kabul etmeye hazır değilim." Churchill'in 1920'li ve 1930'lu yıllarda çok sayıda popüler bilim yazısı kaleme aldığı biliniyor. Yeni keşfedilen 11 sayfalık makalenin de 1939'da kaleme alındığı tahmin ediliyor. Churchill'in bilim ve teknolojiye yoğun ilgisinin kısmen de olsa İkinci Dünya Savaşı'nda ülkesinin verdiği ölüm kalım mücadelesinden kaynaklandığına dikkat çekiliyor.