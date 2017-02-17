Şaka gibi suikast!

Kuzey Kore liderinin ağabeyi Kim Jong-nam suikastından gözaltına alınan kadın, “Bana şaka yapıldığını söylediler” dedi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın pazartesi günü Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda öldürülmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Suikast şüphelisi olarak gözaltına alınan üç kişiden biri olan Vietnamlı kadının bir grupla birlikte Kim Jong-nam'a "şaka yaptıklarını zannettiği" şeklinde ifade verdi. Üzerinde İngilizce sesli gülmenin kısaltması olan"'LOL" yazan bir tişört giyen 28 yaşındaki Doan Thi Huong adlı kadın, tatil için gittiği Kuala Lumpur'dan dönerken havalimanında bir kadın ve dört erkekten oluşan bir grubun kendisini Kim Jongnam'a (45) "şaka" yapmak üzere ikna ettiğini söyledi. Malezya basınına göre, kadın olup bitenin şaka olduğunu sandığını aktardı. Malezya medyası, Siti Aishah adına Endonezya pasaportu taşıyan 25 yaşındaki bir kadın ile Malezyalı erkek arkadaşının da gözaltına alındığını ve Vietnamlı kadının ifadelerinin ardından toplam dört erkeğin arandığı açıklandı.



İKİ AYRI KİMLİĞİ VARDI

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi öldürülen kişinin sürgünde yaşadığı Çin'in Macau Adası'na gitmek üzere havalimanında bekleyen Kim Jong-nam olduğunu doğruladı ve "2 ayrı kimlik taşıyordu. Büyük ihtimalle biri gerçek, diğeri de gizlilik amaçlıydı" dedi. Kim Jong-nam'ın Kim Jong-un tarafından Kuzey Koreli ajanlara öldürtüldüğünü savunan Güney Kore medyası Kim Jong-nam'ın "Kim Chol" adıyla yolculuk ettiğini ileri sürmüştü.



NAAŞI İADE EDİLECEK Mİ?

Malezya Başbakan Yardımcısı Hamidi Kuzey Kore'nin Kim Jong-nam'ın naaşının kendilerine gönderilmesi talebinde bulunduğunu bildirdi. Hamidi "Yabancı hükümetin talebine yardım ederiz ancak takibi gereken bazı prosedürler var" dedi. Otopsi raporunun kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı da merak konusu oldu. Malezyalı yetkililer otopsiyi tamamladı, sonuçlar ise henüz paylaşılmadı. Kuzey Kore'nin otopsi yapılmasına itiraz ettiği öğrenildi.



