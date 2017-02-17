Suudi Arabistan'da tren kazası: 18 yaralı!

Suudi Arabistan'ın doğusunda raydan çıkan trenin bir vagonunun devrilmesi sonucu 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Demir Yolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ed-Dammam kenti yakınlarında şiddetli yağmurlar nedeniyle oluşan selin tren hattının yerinden oynamasına neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tren hattının yerinden oynaması nedeniyle Riyad-Ed-Demmam seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu vagonların birbirinden ayrıldığı ve 5 numaralı vagonun devrildiği, kazada 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan, şiddetli yağmurlar nedeniyle biri Riyad, diğeri Asir'de olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de kaybolduğu bildirildi.