Firari hükümlü KKTC'de yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 2005'te 4 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 3 kez müebbet ve 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan kişi, sahte kimlikle yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalandı.

Biri gazino sahibi 4 kişinin, 2 Temmuz 2005'te uzun namlulu silahlarla öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 3 kez müebbet ve 20 yıl ağır hapisle yargılanan İlker Aydar, cezası kesinleşmediği için Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesi kapsamında 5 yıldan fazla tutuklu kaldığı gerekçesiyle 2010'da tahliye edildi.

Yargıtayın 2011'de hakkındaki cezayı onamasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydar'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Aydar'ın tahliye edildikten sonra Turan Bilir adına düzenlenen sahte kimlikle 2011'de KKTC'ye giriş yaptığını tespit etti.

KKTC ve Adana Emniyet Müdürlüğü polisleri, Aydar'ı, 10 Şubat Cuma günü, KKTC'nin Gazimağusa kentine bağlı Sınırüstü köyündeki bir adrese düzenlediği operasyonla yakalandı.

Adana'ya getirilen Aydar, geniş güvenlik önemleri altında Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü.

İlker A'nın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

- Olay

Ceyhan'da, 2 Temmuz 2005'te gazino sahibi Mehmet Ozan 01 VF 011 plakalı otomobiliyle sabaha karşı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evine giderken, başka bir araçtan kalaşnikof marka tüfekle ateş açılmış, saldırıda, Ozan (37) ile araçta bulunan Halil Yılmaz (27) ve Hakan Akkuş (24) olay yerinde, Mahmut Akıllı (50) ise kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, İlker Aydar 3 kez müebbet ve 20 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılken, diğer sanıklardan Erkan Kımızoğlu, İhsan Akboz ve Kadir Söğüt'ün 4'er kez müebbet, tutuksuz 7 sanığın da suç örgütü üyeliği suçlamasıyla birer yıl ağır hapis cezasına çarptırılmalarına, tutuksuz 23 sanığın da delil yetersizliğinden beraatlarına karar verilmişti.