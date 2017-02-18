Kanada'da İran aleyhine bir karar daha!

Kanada’nın Ontario Eyaleti Yüksek Mahkemesi, İran'ın destek verdiği terörist grupların saldırılarından mağdur olanların yasal masraflarının, yine İran yönetimince ödenmesine hükmetti.

Ontario Eyaleti Yüksek Mahkemesi Hakimi Glenn Hainey, İran'ın, Terörle Mücadele Yasası uyarınca Ontario Mahkemesinde tazminat talep eden mağdurların 300 bin dolarlık yasal faturalarını ödemek zorunda olduğuna karar verdi. Hakim Hainey, İran'a söz konusu ödemeyi yapması için de 30 gün süre tanıdı.

Haziran ayında da İran'a ait bloke edilmiş 13 milyon doların, dünyanın farklı yerlerinde gerçekleşen terör saldırılarında mağdur olan ABD vatandaşlarına tazminat olarak verilmesine hükmeden Hakim Glenn Hainey yeni kararında, "Davacıları, kendilerini başarıyla savunmak için elde ettikleri bu bedele sahip olma hakkından mahrum bırakacak hiçbir neden görmüyorum" ifadelerine yer verdi.

Kanada'nın Ontario Eyaleti Yüksek Mahkemesi, geçen Haziran ayında, İran'a ait bloke edilmiş 13 milyon doların, dünyanın muhtelif yerlerinde gerçekleşen terör saldırılarında mağdur olan ABD vatandaşlarına tazminat olarak verilmesine hükmetmişti. İran'ın, 1983-2002 yıllarında destek verdiği ileri sürülen terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalan Amerikan vatandaşlarının açtığı dava, Toronto'da bulunan Ontario Yüksek Mahkemesi'nde de görülmüş ve Yargıç Glenn Hainey tarafından karara bağlanmıştı.

Mahkeme Hakimi Hainey, İran'ın Kanada'da bloke edilmiş 13 milyon dolarının, 1983 ile 2002 yıllarında İsrail, Arjantin, Lübnan ve Suudi Arabistan'da gerçekleşen saldırılarda yaralanan ve zarar gören Amerikalılar için kullanılmasına hükmetmişti.