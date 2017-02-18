Üçlü görev gücü

Astana’da ikinci tur görüşmelerden üçlü görev gücünün kurulması kararı çıktı. Üç ana hedef belirlendi: Ateşkes şartları saptanacak, provokasyonlar önlenecek ve muhalifler DEAŞ’tan ayrıştırılacak

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde 30 Aralık'ta sağlanan ateşkesi sürdürmek için çalışmalar sürüyor. Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu çerçevede Türkiye - Rusya - İran heyetleri arasındaki diplomasinde alınan kararlar ortaya çıktı. Rus Sputnik haber ajansı Suriye barış görüşmelerinin ikinci turunun tamamlandığı Astana'da kabul edilen bir belgeyi ele geçirdi. Belgede ateşkesin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması için üçlü bir görev gücü oluşturma kararı aldığı belirtildi. Üçlü mekanizma kapsamında oluşturulan yeni görev gücünün görevleri, provokasyonları önlemek, ateşkesin kurallarını belirlemek ve silahlı muhalifleri DEAŞ ve Fetih el Şam'dan ayırmak biçiminde sıralandı.

BM DE SÜRECE DAHİL OLACAK

Belgede Rusya, Türkiye ve İran'dan oluşan ateşkes izleme görev gücüne Birleşmiş Milletler uzmanlarının da dahil olacağı kaydedildi. Ayrıca üç ülkenin ateşkes ihlalleri konusunda BM'yi sürekli bilgilendireceği de kaydediliyor. Üç ülkenin düzenli olarak görüşmeler gerçekleştirileceği belirtilen belgeye göre, bu görüşmelerin gündem maddelerinden biri, Suriye'de ateşkesi ihlal edenlerin belirlenmesi ve onlara karşı önlemler alınması olacak. Astana toplantısının ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak'ta düzenlenmişti. 6 Şubat'taki ikinci toplantıda, üçlü mekanizmayla ilgili teknik görüşmeler gerçekleştirilmişti. Önceki günkü üçüncü toplantıda ise Türkiye, Rusya ve İran ortak denetleme komisyonu kurulmasında uzlaştı. Teknik görüşmeler Ankara'da devam edecek. Öte yandan Suriye'de Beşar Esad rejiminin ihlalleri sürüyor. Rejime bağlı birliklerin, Lazkiye ve İdlib kırsalına yönelik saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 11 kişinin yaralandığı bildirildi.



İSVEÇ'TEN ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Suriye'de 2012'de 7 rejim askerinin öldürülmesi sırasında tetikçi olduğu belirlenen Suriyeli Haisam Omar Sakhanlı'ya göç ettiği İsveç'te ömür boyu hapis cezası verildi. Mart 2016'da tutuklanan Sakhanlı'nın kendisine yöneltilen suçları kabul ettiği öğrenildi. 46 yaşındaki Sakhanlı'nın Suriye'de silahlı bir gruba dahil olduğu için oradaki bir mahkemenin infaz kararını uyguladığını söylediği ancak İsveç mahkemesinin bu savunmayı reddettiği kaydedildi.